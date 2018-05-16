Женщина и ребенок погибли в Подмосковье при пожаре в квартире от загоревшегося компьютера 

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Женщина и ребенок погибли в Подмосковье при пожаре от загоревшегося компьютера, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.
По данным ведомства, 15 мая после пожара в одной из квартир в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья под навесными балконами на бетонном фундаменте было найдено тело 8-летнего ребенка со множественными ожогами, а также травмами от падения с высоты. На балконе квартиры было найдено тело 61-летней женщины со следами ожогов.
"Опрошенные очевидцы пояснили, что, проезжая мимо дома, увидели густой дым из окна квартиры, на объятом пламенем балконе стояли женщина и ребенок. В какой-то момент ребенок перевалился через перила балкона и упал вниз, а женщина осталась в квартире", — сообщили в ГСУ.
Предположительной причиной пожара, по данным следствия, стала неисправность электропроводки или неисправность системного блока персонального компьютера. Следственным отелом СК по городу Видное возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Следователи устанавливают обстоятельства ЧП. С места происшествия изъяты части электропроводки и системный блок компьютера.