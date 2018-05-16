Женщина и ребенок погибли в Подмосковье при пожаре в квартире от загоревшегося компьютера

По данным ведомства, 15 мая после пожара в одной из квартир в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья под навесными балконами на бетонном фундаменте было найдено тело 8-летнего ребенка со множественными ожогами, а также травмами от падения с высоты. На балконе квартиры было найдено тело 61-летней женщины со следами ожогов.

"Опрошенные очевидцы пояснили, что, проезжая мимо дома, увидели густой дым из окна квартиры, на объятом пламенем балконе стояли женщина и ребенок. В какой-то момент ребенок перевалился через перила балкона и упал вниз, а женщина осталась в квартире", — сообщили в ГСУ.