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СК возбудил дело после гибели женщины с ребенком в пожаре в Ленинском районе
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СК возбудил дело после гибели женщины с ребенком в пожаре в Ленинском районе 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Следствие возбудило в Ленинском районе уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности женщине и ребенку, погибшим в результате пожара, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Во вторник, 15 мая, в одной из квартир в пос. Развилка произошло возгорание. В ходе тушения пожара и осмотра места происшествия под навесными балконами на бетонном фундаменте у фасада дома обнаружено тело восьмилетнего ребенка с множественными ожогами, а также с телесными повреждениями характерными при падении с высоты. При осмотре квартиры на балконе обнаружено тело 61-летней женщины со следами обгорания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — рассказала О. Врадий. Очевидцы пояснили, что, проезжая мимо дома, увидели густой дым из окна квартиры, а на горящем балконе стояли женщина и ребенок. В определенный момент ребенок перевалился через перила балкона и упал вниз, а женщина осталась в квартире, добавила представитель СК.
«Предположительной причиной пожара является неисправность электропроводки или неисправность системного блока персонального компьютера», — добавила О. Врадий. Следователи запланировали проведение комплекса следственных действий для установления причин и обстоятельств произошедшего. С места происшествия изъят пожарный мусор, электропроводка и системный блок компьютера.
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