СК начал проверку после обнаружения останков женщины на юго-западе Москвы

Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства смерти женщины, останки которой обнаружили на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

«Вечером 15 мая на территории заброшенного морга по ул. Фотиевой обнаружены скелетированные останки неустановленной женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила более восьми месяцев назад», — сказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, на ул. Фотиевой расположена городская поликлиника Центральной клинической больницы Российской академии наук