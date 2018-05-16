СК начал проверку после обнаружения останков женщины на юго-западе Москвы 

Следственный комитет (СК) выясняет обстоятельства смерти женщины, останки которой обнаружили на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
«Вечером 15 мая на территории заброшенного морга по ул. Фотиевой обнаружены скелетированные останки неустановленной женщины. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. По предварительным данным, смерть наступила более восьми месяцев назад», — сказал собеседник агентства.
Согласно информации из открытых источников, на ул. Фотиевой расположена городская поликлиника Центральной клинической больницы Российской академии наук.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что в неиспользуемом морге на территории ЦКБ РАН было обнаружено почти полностью скелетированное тело человека. С места происшествия изъяли следы крови, стакан с веществами бурого цвета, следы обуви и девять бутылок из под алкогольной продукции.