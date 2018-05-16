Заказное покушение: в Челябинске арестовали обвиняемых в поджоге квартиры с детьми

Челябинске задержали двоих молодых людей, причастных к апрельскому поджогу квартиры, где спали две женщины и двое детей. Обоих поместили в следственный изолятор

По версии следствия, один из обвиняемых подбивал второго совершить убийство по найму, и тот, согласившись, за 20 тысяч рублей забросил ночью в окно бутылки с зажигательной смесью. Преступление не было доведено до конца, потому что проснувшиеся дети сразу стали кричать, разбудили мать и бабушку, которым удалось вовремя потушить уже разгоревшийся пожар.

Мотив преступления в СК пока не комментируют. Но, по данным 74.ru, хозяйка квартиры — индивидуальная предпринимательница, и у неё были коммерческие конфликты, которые могли привести к желанию расправиться с ней.

Молодой человек, забросивший «коктейли Молотова», дал показания, что его попросили сжечь заброшенное здание, и он якобы не знал о том, что внутри люди. Второй обвиняемый, нанявший исполнителя, хранит молчание.

Обвиняемых по решению Центрального райсуда отправили в следственный изолятор, но это их не устроило, и они обратились с апелляцией в областной суд.

— Адвокаты обвиняемых обжаловали заключение под стражу, ссылаясь на отсутствие оснований для этого, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева . — Адвокат одного из обвиняемых просил также учесть, что его подзащитный постоянно проживает по месту регистрации и не привлекался к уголовной ответственности. Суд апелляционной инстанции с учетом позиции прокурора оставил обоих под стражей.

После нападения, которое было совершено 23 апреля на квартиру в доме № 16 на улице Образцова, двоих братьев семи и десяти лет доставили в больницу. Но ожоги оказались лёгкими, и вскоре детей отпустили долечиваться домой.