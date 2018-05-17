Полиция проверяет учреждение на севере Москвы из‑за обнаружения бесхозного предмета 

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в одной из организаций на севере Москвы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
«Утром в полицию поступило сообщение от сотрудников от организации, которая находится на улице Вучетича, об обнаружении в помещении бесхозного предмета. На месте находятся сотрудники полиции, которые проводят необходимую проверку», — сказал собеседник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что более 140 человек эвакуировали из городской поликлиники №6 в Москве на улице Вучетича, в который был найден бесхозный предмет.
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