Полиция проверяет учреждение на севере Москвы из‑за обнаружения бесхозного предмета

Сотрудники столичной полиции проводят проверку по факту обнаружения бесхозного предмета в одной из организаций на севере Москвы , сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Утром в полицию поступило сообщение от сотрудников от организации, которая находится на улице Вучетича, об обнаружении в помещении бесхозного предмета. На месте находятся сотрудники полиции, которые проводят необходимую проверку», — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что более 140 человек эвакуировали из городской поликлиники №6 в Москве на улице Вучетича, в который был найден бесхозный предмет.

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