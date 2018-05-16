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Школьника на юго‑востоке Москвы избили и отобрали у него бейсболку
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Школьника на юго‑востоке Москвы избили и отобрали у него бейсболку 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали в Москве ученика девятого класса, который подозревается в избиении подростка и краже у него бейсболки, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о том, что в больницу самостоятельно обратился с ушибленной раной головы ученик восьмого класса одной из школ Москвы. Было установлено, что неизвестный открыто похитил у него бейсболку, после чего тупым предметом нанес школьнику удар по голове, скрылся. Инцидент произошел по адресу: 5-й квартал Капотни, дом 1.
«Сотрудниками ОУР ОМВД по адресу: город Москва, Волгоградский проспект, дом 169, корпус 1, задержан несовершеннолетний ученик девятого класса. Материальный ущерб составил около 1,4 тысячи рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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