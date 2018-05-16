В Санчурске выявлен факт незаконной рубки леса на сумму более 1 млн рублей: возбуждено уголовное дело 

Прокуратура Санчурского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов.
В рамках проведенных проверочных мероприятий с привлечением специалистов Министерства лесного хозяйства Кировской области выявлен факт совершения на территории Матвинурского участкового лесничества незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 113 куб. метров с причинением лесному фонду Кировской области материального ущерба в размере более 1,1 млн рублей.
Результаты проверки прокуратура Санчурского района направила в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
«По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Фото — localtreepros.com