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В Санчурске выявлен факт незаконной рубки леса на сумму более 1 млн рублей: возбуждено уголовное дело
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В Санчурске выявлен факт незаконной рубки леса на сумму более 1 млн рублей: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Прокуратура Санчурского района провела проверку исполнения требований законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов.
В рамках проведенных проверочных мероприятий с привлечением специалистов Министерства лесного хозяйства Кировской области выявлен факт совершения на территории Матвинурского участкового лесничества незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 113 куб. метров с причинением лесному фонду Кировской области материального ущерба в размере более 1,1 млн рублей.
Результаты проверки прокуратура Санчурского района направила в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.
«По материалам прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.
Фото — localtreepros.com
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