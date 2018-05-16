Гостиницу «Альфа Измайлово» проверили на наличие бомб после звонка неизвестного, назвавшегося главой ФСБ 

Гостиницу «Альфа Измайлово» на востоке столицы обследовали на наличие взрывных устройств из-за звонка неизвестного, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 15 мая в гостиницу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ Александром Бортниковым, и сказал, что в здании установлено взрывное устройство.
«На место немедленно прибыли сотрудники полиции и МЧС — всего около 20 человек. Специалисты обследовали гостиницу и ни бомбы, ни взрывчатки не нашли. Эвакуацию не проводили», — сказал собеседник агентства.
По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.