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Гостиницу «Альфа Измайлово» проверили на наличие бомб после звонка неизвестного, назвавшегося главой ФСБ
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Гостиницу «Альфа Измайлово» проверили на наличие бомб после звонка неизвестного, назвавшегося главой ФСБ 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Гостиницу «Альфа Измайлово» на востоке столицы обследовали на наличие взрывных устройств из-за звонка неизвестного, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Ночью 15 мая в гостиницу позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ Александром Бортниковым, и сказал, что в здании установлено взрывное устройство.
«На место немедленно прибыли сотрудники полиции и МЧС — всего около 20 человек. Специалисты обследовали гостиницу и ни бомбы, ни взрывчатки не нашли. Эвакуацию не проводили», — сказал собеседник агентства.
По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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