Пенсионера, пырнувшего ножом в ходе ссоры своего оппонента, задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в Москве пожилого мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 14 мая в службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Егора Абакумова, дом 2. Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружен безработный мужчина, который был госпитализирован в медучреждение.

«Позже был задержан пенсионер, который изобличен в том, что у дома по месту жительства в ходе конфликта с пострадавшим ножом причинил ему указанные ранения», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело.