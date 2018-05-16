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Пенсионера, пырнувшего ножом в ходе ссоры своего оппонента, задержали в Москве
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Пенсионера, пырнувшего ножом в ходе ссоры своего оппонента, задержали в Москве 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники полиции задержали в Москве пожилого мужчину, который в ходе ссоры ранил ножом своего оппонента, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, 14 мая в службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Егора Абакумова, дом 2. Прибывшими на место сотрудниками полиции с колото-резаными ранениями шеи и груди обнаружен безработный мужчина, который был госпитализирован в медучреждение.
«Позже был задержан пенсионер, который изобличен в том, что у дома по месту жительства в ходе конфликта с пострадавшим ножом причинил ему указанные ранения», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в отношении пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело.
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