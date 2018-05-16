Суд Херсона может избрать меру пресечения главреду «РИА Новости Украина» в четверг 

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Херсонский городской суд может в четверг избрать меру пресечения главному редактору агентства «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Об этом в среду ТАСС сообщила Татьяна Тихинчик — пресс-секретарь так называемой прокуратуры Крыма (входит в состав Генпрокуратуры Украины, офис находится в Херсоне).
"Меру пресечения Вышинскому изберет Херсонский городской суд. Скорее всего заседание состоится в четверг, но пока нет точной даты и времени судебного заседания", — сказала она.
Служба безопасности Украины во вторник провела широкомасштабную операцию в отношении сотрудников агентства «РИА Новости Украина», обвинив их в государственной измене. Рано утром у подъезда своего дома был задержан главный редактор агентства Кирилл Вышинский. Практически сразу начались обыски в центральном офисе агентства в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов, которые продолжались несколько часов.