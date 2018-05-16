Ещё
Пошел в обход: украинца задержали при попытке незаметно покинуть Крым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пошел в обход: украинца задержали при попытке незаметно покинуть Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. При попытке незаконно пересечь российско-украинскую границу сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК задержали 35-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел западнее многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск». Сообщается, что мужчина двигался пешком из Крыма на Украину.
"В ходе дополнительных проверочных мероприятий установлено, что задержанный является гражданином Украины 1982 г.р., ранее судимым за совершение уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение"), — говорится в сообщении.
Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Крыма, в том числе за нарушение миграционного законодательства РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.
Пересечь границу в обход пунктов пропуска иностранец решил из-за отсутствия необходимых документов, удостоверяющих личность, которые он утратил более трех лет назад.
"Свою вину за совершение преступления не отрицает", — отметили в Погрануправлении ФСБ России по РК.
За покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, в настоящее время он заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
РИА Новости Крым: последние новости
В Севастополе безработные избили школьницу ради мобильного телефона В Севастополе предпринимателя будут судить за гибель работника С двух бизнесменов взыщут 4 млн рублей за обман правительства Севастополя
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту273
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице288
Открытие Крымского моста возмутило Европу1165
Ким Чен Ын пошел на попятную22
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым22
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение