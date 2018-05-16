Пошел в обход: украинца задержали при попытке незаметно покинуть Крым

Инцидент произошел западнее многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск». Сообщается, что мужчина двигался пешком из Крыма на Украину

"В ходе дополнительных проверочных мероприятий установлено, что задержанный является гражданином Украины 1982 г.р., ранее судимым за совершение уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение"), — говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности на территории Крыма, в том числе за нарушение миграционного законодательства РФ и неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

Пересечь границу в обход пунктов пропуска иностранец решил из-за отсутствия необходимых документов, удостоверяющих личность, которые он утратил более трех лет назад.

"Свою вину за совершение преступления не отрицает", — отметили в Погрануправлении ФСБ России по РК.

За покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело, в настоящее время он заключен под стражу. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.