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Молния: Один человек погиб в результате нападения боевиков на отдел полиции в индонезийской провинции Риау
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Молния: Один человек погиб в результате нападения боевиков на отдел полиции в индонезийской провинции Риау
ИА Синьхуа
53 минуты назад
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провинции Риау
ИА Синьхуа: последние новости
Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра
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