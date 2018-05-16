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Молния: Один человек погиб в результате нападения боевиков на отдел полиции в индонезийской провинции Риау
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Молния: Один человек погиб в результате нападения боевиков на отдел полиции в индонезийской провинции Риау 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
провинции Риау
ИА Синьхуа: последние новости
Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра Восемь человек, подозреваемых в экстремизме, задержаны на юге Казахстана В Юго-Западном Китае раскрыты три дела о незаконном обороте наркотиков
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