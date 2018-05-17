Задержан подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений мужчине и женщине у Ленинградского вокзала

Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в нанесении колото-резанных ранений мужчине и женщине около Ленинградского вокзала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

«Вечером в среду, 16 мая, сотрудники полиции в квартире задержали 28-летнего безработного мужчину по месту жительства на Комсомольском проезде, д. 3. Подозреваемый изобличен в нападении», — рассказали в полиции.

По данным следствия, в ночь на среду в полицию обратился пострадавший и сообщил, что неизвестный избил его и его знакомую рядом с Ленинградским вокзалом на Комсомольской площади. Прибывшие на место полицейские обнаружили на площади пострадавших с колото-резаными ранениями. Оба потерпевших были госпитализированы.

По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).