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Задержан подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений мужчине и женщине у Ленинградского вокзала
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Задержан подозреваемый в нанесении колото-резаных ранений мужчине и женщине у Ленинградского вокзала 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Сотрудники полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в нанесении колото-резанных ранений мужчине и женщине около Ленинградского вокзала, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.
«Вечером в среду, 16 мая, сотрудники полиции в квартире задержали 28-летнего безработного мужчину по месту жительства на Комсомольском проезде, д. 3. Подозреваемый изобличен в нападении», — рассказали в полиции.
По данным следствия, в ночь на среду в полицию обратился пострадавший и сообщил, что неизвестный избил его и его знакомую рядом с Ленинградским вокзалом на Комсомольской площади. Прибывшие на место полицейские обнаружили на площади пострадавших с колото-резаными ранениями. Оба потерпевших были госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
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