В Сочи полицейские обезвредили опасное животное

Краснодар . 16 мая — Новая Кубань. В полицию олимпийской столицы обратилась жительница Адлерского района. Женщина рассказала, что на территорию ее частного дома забежал дикий кабан. Животное бегало по двору и вело себя очень агрессивно.

На место ЧП прибыл наряд патрульно-постовой службы отдела полиции Адлерского района. Так как кабан пытался напасть и на хозяев дома, и на стражей порядка, было решено ликвидировать опасное животное.

— Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из жильцов садового товарищества не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.