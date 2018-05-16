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В Сочи полицейские обезвредили опасное животное
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В Сочи полицейские обезвредили опасное животное 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. В полицию олимпийской столицы обратилась жительница Адлерского района. Женщина рассказала, что на территорию ее частного дома забежал дикий кабан. Животное бегало по двору и вело себя очень агрессивно.
На место ЧП прибыл наряд патрульно-постовой службы отдела полиции Адлерского района. Так как кабан пытался напасть и на хозяев дома, и на стражей порядка, было решено ликвидировать опасное животное.
— Полицейские застрелили угрожавшее безопасности людей животное. Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников полиции никто из жильцов садового товарищества не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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