Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра

Джакарта , 15 мая / Синьхуа / — Во вторник двое боевиков были застрелены при перестрелке с индонезийской полицией в провинции Северная Суматра. Об этом сообщили местные СМИ. —0—