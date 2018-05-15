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Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра
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Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра
ИА Синьхуа
1 час назад
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Джакарта
, 15 мая /
Синьхуа
/ — Во вторник двое боевиков были
застрелены при перестрелке с индонезийской полицией в провинции
Северная Суматра. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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