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Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра
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Двое боевиков застрелены при перестрелке с полицией в индонезийской провинции Северная Суматра 

ИА Синьхуа 1 час назад
Джакарта, 15 мая /Синьхуа/ — Во вторник двое боевиков были
застрелены при перестрелке с индонезийской полицией в провинции
Северная Суматра. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
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