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Полиция начала проверку после поджога дымовой шашки у столичного офиса «Яндекс. Такси»
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Полиция начала проверку после поджога дымовой шашки у столичного офиса «Яндекс. Такси» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правоохранительные органы ведут проверку после сообщения о задымлении в офисном здании на ул. Садовническая, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного главка МВД.
«В 15:30 поступило сообщение о задымлении в одном из офисных зданий на ул. Садовническая. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники полиции, ведется проверка», — рассказали в ведомстве.
Согласно информации из открытых источников, на этой улице в д. 82 располагается офис «Яндекс. Такси».
Ранее СМИ сообщали, что неизвестный поджег дымовую шашку возле здания «Яндекс. Такси».
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