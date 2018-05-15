Полиция начала проверку после поджога дымовой шашки у столичного офиса «Яндекс. Такси»

«В 15:30 поступило сообщение о задымлении в одном из офисных зданий на ул. Садовническая. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На место прибыли сотрудники полиции, ведется проверка», — рассказали в ведомстве.

Согласно информации из открытых источников, на этой улице в д. 82 располагается офис «Яндекс. Такси».

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный поджег дымовую шашку возле здания «Яндекс. Такси».