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В квартире корреспондента РИА «Новости» Украина проходит обыск
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В квартире корреспондента РИА «Новости» Украина проходит обыск 

Газета.Ru 9 часов назад
Фото: unian/Twitter.com
Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыск в квартире корреспондента РИА Новости Украина Людмилы Лысенко, передает РИА «Новости». Об этом сообщила ее адвокат.
"Она сейчас находится дома, у нее заканчивается обыск", — сказал он.
По словам адвоката, Лысенко вызовут на допрос в СБУ в пятницу, 18 мая.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии деятельности «подконтрольных России медиаструктур». В Киеве задержали журналиста Кирилла Вышинского. Позднее стало известно, что сотрудники СБУ пришли в киевский офис РИА «Новости», после чего находившаяся там журналистка перестала выходить на связь.
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