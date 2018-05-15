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«Сотрудник» банка похитил у худрука «Союзмультфильма» 292 тысячи
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«Сотрудник» банка похитил у худрука «Союзмультфильма» 292 тысячи 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
С банковской карты художественного руководителя «Союзмультфильма» Елены Черновой сняли более 292 тысяч рублей.
Об этом во вторник, 15 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства рассказал, что Чернова обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении мужчины, который представился сотрудником ВТБ и списал деньги с ее счета.
«Материальный ущерб составил более 292 тысяч рублей и для заявительницы является значительным», — добавил источник.
Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИД «Собеседник»: последние новости
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