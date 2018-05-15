«Сотрудник» банка похитил у худрука «Союзмультфильма» 292 тысячи

С банковской карты художественного руководителя «Союзмультфильма» Елены Черновой сняли более 292 тысяч рублей.

Об этом во вторник, 15 мая, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах . Собеседник агентства рассказал, что Чернова обратилась в полицию с просьбой принять меры в отношении мужчины, который представился сотрудником ВТБ и списал деньги с ее счета.

«Материальный ущерб составил более 292 тысяч рублей и для заявительницы является значительным», — добавил источник.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.