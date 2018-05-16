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В Рязанском задержан мужчина за ложное сообщение об угрозе взрыва
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В Рязанском задержан мужчина за ложное сообщение об угрозе взрыва 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
За ложное сообщение об угрозе взрыва задержан 53-летний житель Москвы. Злоумышленника задержали сотрудники автопатруля ОМВД России по Рязанскому району.
— Ранее в дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение о том, что в Девяткинском переулке припаркован заминированный микроавтобус. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативных служб. В ходе проверки территории предметов, представляющих опасность, не было обнаружено, — сообщил источник в УВД по ЮВАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». (мю)
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