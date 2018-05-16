В Рязанском задержан мужчина за ложное сообщение об угрозе взрыва 

За ложное сообщение об угрозе взрыва задержан 53-летний житель Москвы. Злоумышленника задержали сотрудники автопатруля ОМВД России по Рязанскому району.
— Ранее в дежурную часть ОМВД России по Рязанскому району поступило сообщение о том, что в Девяткинском переулке припаркован заминированный микроавтобус. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники оперативных служб. В ходе проверки территории предметов, представляющих опасность, не было обнаружено, — сообщил источник в УВД по ЮВАО.
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». (мю)