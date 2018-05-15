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СБУ проводит обыски в квартире корреспондента РИА Новости Украина
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СБУ проводит обыски в квартире корреспондента РИА Новости Украина 

РИА Новости 57 минут назад
В КВАРТИРЕ КОРРЕСПОНДЕНТА РИА НОВОСТИ НА УКРАИНЕ ЛЮДМИЛЫ ЛЫСЕНКО ПРОХОДИТ ОБЫСК — АДВОКАТ
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