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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве студентки на востоке Москвы
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве студентки на востоке Москвы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве студентки на востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
"Сотрудниками Московского уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве девушки на 15-й Парковой улице. Им оказался мужчина 1988 года рождения", — сказал собеседник агентства.
Подозреваемый передан следственным органам.
Накануне вечером в одной из квартир на 15-й Парковой улице было обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, она была задушена. По данным некоторых СМИ, девушка была студенткой Московского финансово-юридического университета.
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