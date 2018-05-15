Полицейские задержали подозреваемого в убийстве студентки на востоке Москвы

МОСКВА , 15 мая. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве студентки на востоке Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ

"Сотрудниками Московского уголовного розыска задержан подозреваемый в убийстве девушки на 15-й Парковой улице. Им оказался мужчина 1988 года рождения", — сказал собеседник агентства.

Подозреваемый передан следственным органам.

Накануне вечером в одной из квартир на 15-й Парковой улице было обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, она была задушена. По данным некоторых СМИ, девушка была студенткой Московского финансово-юридического университета.