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В Ростокине произошла крупная кража бытовой техники
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В Ростокине произошла крупная кража бытовой техники 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В московском районе Ростокино произошла крупная кража бытовой техники: злоумышленник вынес 18 электрических плит на сумму в миллион рублей, сообщает телеканал «360».
Варочные панели хранились на складе бытовой техники в Ростокине. По данным источника в правоохранительных органах, грабитель проник в хранилище в тёмное время суток — в период с 7 вечера до 9 утра. Инцидент произошёл в проезде Кадомцева.
Прежде, чем попасть на склад, вору удалось проникнуть на охраняемую стоянку базы. После этого он взломал один из гаражей, где стояла бытовая техника.
По предварительным данным, общий ущерб составил один миллион десять тысяч рублей. Правоохранители завели дело по статье «Кража в особо крупном размере» и уже приступили к разыскным мероприятиям.
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