Арсенал оружия нашли в квартире на юго‑западе Москвы

В квартире москвича на юго-западе города обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия — автомат Калашникова, винтовку и пистолет, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«В ходе проведения обыска в квартире 42-летнего москвича сотрудники полиции изъяли предметы, похожие на огнестрельное оружие, и 120 патронов. Согласно проведенному исследованию установлено, что предметы являются автоматом Калашникова, винтовкой «Маузер», пистолетом «Вальтер» и относятся к огнестрельному нарезному оружию», — говорится в сообщении.

Изъятые патроны являются штатными боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию различных калибров и боеприпасами для военного оружия иностранного производства, а также патронами травматического действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ — незаконный оборот оружия и боеприпасов.