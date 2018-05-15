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Арсенал оружия нашли в квартире на юго‑западе Москвы
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Арсенал оружия нашли в квартире на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В квартире москвича на юго-западе города обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия — автомат Калашникова, винтовку и пистолет, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.
«В ходе проведения обыска в квартире 42-летнего москвича сотрудники полиции изъяли предметы, похожие на огнестрельное оружие, и 120 патронов. Согласно проведенному исследованию установлено, что предметы являются автоматом Калашникова, винтовкой «Маузер», пистолетом «Вальтер» и относятся к огнестрельному нарезному оружию», — говорится в сообщении.
Изъятые патроны являются штатными боеприпасами к ручному нарезному огнестрельному оружию различных калибров и боеприпасами для военного оружия иностранного производства, а также патронами травматического действия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ — незаконный оборот оружия и боеприпасов.
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