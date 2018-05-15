Жителя Долгопрудного задержали по подозрению в краже 200 тыс. долл. из банковской ячейки в центре Москвы

Задержан подозреваемый в краже валюты из сейфовой ячейки в банка в Тверском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, 14 мая сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя подмосковного Долгопрудного . «Оперативники выяснили, что в конце января текущего года он пришел в отделение одного из банков на ул. Тверская и тайно похитил из сейфовой ячейки клиента 200 тыс. долл., что на тот момент в пересчете на российскую валюту составляло почти 11,3 млн руб.», — сказал источник.

В жилище подозреваемого обнаружили договор аренды сейфовой ячейки, акт приема передачи ячейки, нотариальную доверенность и банковскую карту. Против мужчины возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.