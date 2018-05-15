В Рязани гражданин Казахстана изнасиловал гражданку Украины

Со слов потерпевшей, ночью 27 апреля 2018 года в частный дом, где она проживает в Рязани вместе со своими детьми, проник неизвестный пьяный мужчина. Он напал на женщину, избил ее и изнасиловал. После этого неизвестный скрылся.

Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний гражданин Республики Казахстан

В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.