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В Рязани гражданин Казахстана изнасиловал гражданку Украины
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В Рязани гражданин Казахстана изнасиловал гражданку Украины 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Железнодорожным МСО Рязани СУ СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по заявлению 35-летней гражданки Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Со слов потерпевшей, ночью 27 апреля 2018 года в частный дом, где она проживает в Рязани вместе со своими детьми, проник неизвестный пьяный мужчина. Он напал на женщину, избил ее и изнасиловал. После этого неизвестный скрылся.
Вскоре оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний гражданин Республики Казахстан.
В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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