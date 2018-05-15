Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера

Суд оштрафовал на 200 тысяч рублей 27-летнего жителя Уфы за организацию экстремистского сообщества «Белая река», участники которого устроили драку в честь нацистского лидера Адольфа Гитлера и выложили видео в интернет. Об этом во вторник, 15 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан.

Следствием и судом установлено, что с 2013-го по 2014 год члены созданного мужчиной экстремистского сообщества публично демонстрировали нацистскую символику в одном из районов республики. Кроме того, они устроили драку в честь Гитлера и выложили видео в сеть, а также размещали в соцсети «ВКонтакте» экстремистские фотоматериалы.

Во время судебного заседания, видеозапись которого опубликовал СК, обвиняемый заявил, что «многое переосмыслил в жизни», больше «не связывается с непонятными людьми» и «намотал себе на ус». Исходя из этого, он просил суд не назначать наказание, связанное с реальным лишением свободы.

О пресечении деятельности экстремистского сообщества «Белая река» СК сообщил 18 октября 2016 года. По данным ведомства, его представители вели пропаганду идеологии украинских радикалов запрещенной в России организации «Правый сектор» в соцсетях.

В день рождения Адольфа Гитлера в апреле участники «Белой реки» устроили за городом драку, во время которой они громко призывали к убийствам. Всего группировка насчитывала около 30 человек, писал «Коммерсантъ».