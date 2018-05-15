За смерть двоих детей мать сядет в тюрьму

Накануне в Октябрьском районе прокуратура провела проверку обстоятельств пожара в селе Новотроицкое, в котором погибли две несовершеннолетние девочки, и пострадал мальчик-подросток.

Напомним, 5 мая текущего года, произошел пожар в жилом доме. Дети находились без присмотра матери и остались ночевать с дедушкой-инвалидом.

Выяснилось, что женщина воспитывала детей одна, вела асоциальный образ жизни. А с февраля 2018 года поставлена на профилактический учет в районном отделении полиции, а уже в марте семью дополнительно поставили на учет в местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В связи с тем, что семью достаточно поздно взяли на контроль соответствующие органы, в адрес ВРИО начальника отделения МВД России по Октябрьскому району и главы администрации внесены постановления об устранении нарушений с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

К тому же прокурор района направил в суд иск о лишении матери родительских прав. По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Также решается вопрос об уголовном преследовании женщины по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».

Две девочки и два мальчика на данный момент изъяты из семьи, трое из них помещены в специализированное учреждение. Ребенок 2005 года рождения, получивший термические ожоги, остается в больнице.