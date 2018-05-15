Ещё
За смерть двоих детей мать сядет в тюрьму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

За смерть двоих детей мать сядет в тюрьму 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Накануне в Октябрьском районе прокуратура провела проверку обстоятельств пожара в селе Новотроицкое, в котором погибли две несовершеннолетние девочки, и пострадал мальчик-подросток.
Напомним, 5 мая текущего года, произошел пожар в жилом доме. Дети находились без присмотра матери и остались ночевать с дедушкой-инвалидом.
Выяснилось, что женщина воспитывала детей одна, вела асоциальный образ жизни. А с февраля 2018 года поставлена на профилактический учет в районном отделении полиции, а уже в марте семью дополнительно поставили на учет в местной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В связи с тем, что семью достаточно поздно взяли на контроль соответствующие органы, в адрес ВРИО начальника отделения МВД России по Октябрьскому району и главы администрации внесены постановления об устранении нарушений с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
К тому же прокурор района направил в суд иск о лишении матери родительских прав. По данному инциденту заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». Также решается вопрос об уголовном преследовании женщины по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».
Две девочки и два мальчика на данный момент изъяты из семьи, трое из них помещены в специализированное учреждение. Ребенок 2005 года рождения, получивший термические ожоги, остается в больнице.
ProOren: последние новости
В Оренбурге живодер жестко избил бездомного пса Чиновников оренбургского минобра подозревают в хищении бюджетных денег Двое оренбуржцев проведут в колонии по 15 лет за жестокое убийство
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России157
Киселев выдвинул Киеву ультиматум122
Умер муж Аллегровой51
Иллюзия разврата34
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен347
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:58
Путин провел переговоры с Макроном
Политика
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение