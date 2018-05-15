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Сотрудники «Дивеевского мясокомбината» остались без зарплаты на два месяца
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Сотрудники «Дивеевского мясокомбината» остались без зарплаты на два месяца 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Более трех миллионов рублей задолжал сотрудникам бывший руководитель ОАО «Дивеевский мясокомбинат». Мужчина два месяца не платил работникам, пытаясь решить финансовые проблемы предприятия. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области, уголовное дело направлено в суд.
По версии следствия в период с октября 2016 по март 2017 года руководитель мясокомбината решил перенаправить финансовые потоки, чтобы не лишиться руководящего поста. Вместо того чтобы выплачивать сотрудникам зарплату, он потратил деньги на решение текущих финансовых вопросов предприятия. Без зарплаты в течение двух месяцев оставался 141 человек, общая сумма задолженности составила свыше 3 миллионов рублей.
Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Его судьбу решит суд.
Напомним, руководитель борской строительной организации более трех месяцев не выплачивал зарплату сотрудникам.
Фото: diveevo-today.ru
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