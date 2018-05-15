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В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина
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В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина 

РИА Новости 12 минут назад
КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия, сообщил РИА Новости его адвокат.
Журналист был задержан во вторник утром на улице рядом с его домом. «Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.
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