В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина 

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Журналист РИА Новости Украина Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия, сообщил РИА Новости его адвокат.
Журналист был задержан во вторник утром на улице рядом с его домом. «Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.
Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис РИА Новости Украина. После этого находившаяся в офисе журналистка перестала выходить на связь.