В СБУ объяснили задержание журналиста РИА Новости Украина

Журналист был задержан во вторник утром на улице рядом с его домом. «Кирилл Вышинский задержан в Киеве правоохранительными органами, с ним проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства.