СК: погибшие на пожаре в Переволоцком праздновали день рождение

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после пожара в поселке Переволоцкий.

14 мая при тушении пожара в частном доме были обнаружены тела 67-летнего мужчины, его 69-летней сожительницы и их 37-летней родственницы. Предварительно выяснено, что граждане погибли от отравления угарным газом. По информации СУ СК региона, погибшие праздновали день рождение. Известно, что пенсионеры не злоупотребляли алкоголем.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, информация о возгорании частного дома на улице Новостройка поселка Переволоцкий поступила на пульт дежурного в 02:58. Пламя охватило площадь в 120 квадратных метров. 8 человек и 4 единицы техники до 06:50 тушили возгорание.