Руководство проектной организации уличили в сокрытии налогов в Красноярске

Проектную организацию ООО «Архитектурный офис 1ЛН‐Груп „Первая линия“ заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс‐службе ГСУ СК по Красноярскому краю.

Архитекторы задолжали налоговой инспекции около четырех миллионов рублей.

По данным следствия, руководство компании проводило расчеты с клиентами, скрывая деньги от принудительного взыскания.

По данному инциденту завели уголовное дело по статье „Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов“.

Сейчас долги у компании погашены. Следователи продолжают расследование этого дела.