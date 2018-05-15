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Руководство проектной организации уличили в сокрытии налогов в Красноярске
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Руководство проектной организации уличили в сокрытии налогов в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Проектную организацию ООО «Архитектурный офис 1ЛН‐Груп „Первая линия“ заподозрили в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в пресс‐службе ГСУ СК по Красноярскому краю.
Архитекторы задолжали налоговой инспекции около четырех миллионов рублей.
По данным следствия, руководство компании проводило расчеты с клиентами, скрывая деньги от принудительного взыскания.
По данному инциденту завели уголовное дело по статье „Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов“.
Сейчас долги у компании погашены. Следователи продолжают расследование этого дела.
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