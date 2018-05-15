Сотни человек эвакуировали из московской гостиницы после звонка о минировании 

В ночь с понедельника на вторник более 200 человек были эвакуированы из здания столичной гостиницы «Оксана». Выводить людей из здания начали после того, как в правоохранительные органы поступил подозрительный звонок. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в здании гостиницы на улице Ярославской. В связи с этим к зданию выезжали различные экстренные службы, в том числе кинологи. Они исследовали все помещения отеля, но никаких подозрительных предметов не нашли. Сейчас гостиница работает в штатном режиме, специалисты устанавливают, откуда поступил звонок, и кто звонил. Нарушителям закона грозит серьезное наказание. Будем следить за ситуацией.
«ФедералПресс» ранее писал: жительница Екатеринбурга, которая позвонила в полицию и сообщила о минировании автовокзала, стала фигурантом уголовного дела. Хулиганка была задержана в тот же день: 40-летняя «лжетеррористка» нигде не работала, ранее судима и злоупотребляла спиртным. Во время одной из пьянок она решила позвонить в полицию и сообщить о взрыве. Теперь ее ждет уголовная ответственность и срок лишения свободы до трех лет.