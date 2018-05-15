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В Марокко арестованы четыре человека, связанные с «Исламским государством»
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В Марокко арестованы четыре человека, связанные с «Исламским государством» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 15 мая /Синьхуа/ — Министерство внутренних дел Марокко в понедельник заявило об аресте четырех человек, связанных с экстремистской группировкой «Исламское государство», один из них ранее отбывал тюремное заключение в связи с причастностью к террористической деятельности.
В сообщении МВД говорится, что, согласно предварительным результатам расследования, задержанные подозреваются в распространении экстремистских идей ИГ и подстрекательстве к копированию экстремистских актов группировки, а также попытках совершить теракты на территории Марокко.
В сообщении также отмечается, что эти люди поддерживали связь с экстремистами в Сирии и Ираке, учились у них изготавливать бомбы и оружие, а также пытались совершить теракты в нескольких городах Марокко.
Отметим, что после того как в 2003 и 2011 годах в Касабланке и Марракеше соответственно произошли крупные теракты, марокканское правительство усилило меры по борьбе с терроризмом и добилось заметных успехов в этом направлении. —0—
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