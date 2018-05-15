Полицейские спасли детей и взрослых из дома во время пожара в Щелкове

Сотрудники полиции в подмосковном Щелкове спасли детей и организовали эвакуацию людей во время пожара в жилом доме, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области

Ночью 14 мая сотрудник полиции при несении службы заметил возгорание одного из домов на улице Центральная города Щелково . Полицейский незамедлительно сообщил о пожаре в дежурную часть МУ МВД и проследовал к месту возгорания.

«Зайдя в подъезд, по пути к квартире, где произошло возгорание, полицейский оповещал жильцов о пожаре. В этот момент навстречу ему выбежали мужчина и женщина с признаками ожогов и рассказали, что в квартире остался их двухлетний сын. Сотрудник полиции вбежал в квартиру и вынес ребенка. Затем продолжил выводить жителей из другого подъезда дома», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова

По ее словам, подъехавший экипаж патрульно-постовой службы полиции начал оказывать помощь выходящим из горящего дома жильцам.

Осмотрев дом, полицейские обнаружили, что в одной из квартир с сильным задымлением заблокирована семья из четырех человек. Сотрудники правоохранительных органов выбили окна в квартире, из которых пошел густой дым, растянули одеяло и поймали выпрыгнувшего из окна ребенка.

«Затем сотрудники полиции нашли лестницу, с помощью которой эвакуировали из квартиры пожилую женщину, девушку и мужчину. Благодаря самоотверженным и оперативным действиям сотрудников полиции в пожаре никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание», — добавила Петрова.