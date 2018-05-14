Мужчина выпал из окна одиннадцатого этажа в Октябрьском районе

Вечером 14 мая из окна 11-го этажа дома № 171/5 на улице Бориса Богаткова выпал мужчина.

«Информацию подтверждаем. Человек погиб. Дальше уже будет заниматься Следственный комитет », — пояснили в пресс-службе ведомства.

Получить оперативный комментарий в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС не удалось.

НГС регулярно сообщает о подобных происшествиях. Так, 10 мая в новосибирском Академгородке из окна 8-го этажа дома на улице Арбузова выпала женщина.