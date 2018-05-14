Полицейские сообщили киевлянину о подозрении в угоне мотоцикла Маси Найема

Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в прокуратуре Киева.

«Ему (злоумышленнику) сообщено о подозрении по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса — «Незаконное завладение транспортным средством»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметил источник.

В Киеве в пятницу 11 мая прямо у здания Апелляционного суда угнали мотоцикл Маси Найема. Тот находился на рассмотрении апелляционной жалобы по аресту автомобиля Mercedes, который фигурирует в деле о нападении на его брата.

В итоге Маси Найем подал заявление об угоне в полицию. По факту угона мотоцикла полиция открыла уголовное производство, а в Киеве объявили план «Перехват».