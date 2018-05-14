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В Индонезии задержали шестерых подозреваемых в причастности к терроризму
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В Индонезии задержали шестерых подозреваемых в причастности к терроризму 

РИА Новости 42 минуты назад
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Полиция Индонезии в понедельник задержала в провинции Восточная Ява шестерых человек, подозреваемых в участии в местных террористических группировках, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Двое предполагаемых террористов ликвидированы в процессе задержания, сообщает издание. Криминалисты изучают изъятые у подозреваемых взрывчатые химические вещества.
По данным полиции, подозреваемые могут быть членами местной террористической организации «Джемаа Аншарут Даула» (JAD), которая связана с группировкой «Исламское государство»*. Предположительно, они планировали теракт в городе Сурабая после недавних скоординированных взрывов в Индонезии.
Правоохранительные органы не стали раскрывать подробности готовившихся операций.
"Мы не будем раскрывать цели подозреваемых, чтобы не распространять панику", — заявил представитель полиции.
Ранее в индонезийских городах Сурабая и Сидоарджо произошла серия взрывов. В воскресенье в результате тройного теракта в церквях города Сурабая погибли 11 человек. Не менее семи погибли в понедельник в результате взрыва у полицейского участка. По данным властей, атаки совершались семьями, которые были связаны с террористической организацией «Джемаа Аншарут Даула» (JAD).
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