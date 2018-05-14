В Индонезии задержали шестерых подозреваемых в причастности к терроризму

Двое предполагаемых террористов ликвидированы в процессе задержания, сообщает издание. Криминалисты изучают изъятые у подозреваемых взрывчатые химические вещества.

По данным полиции, подозреваемые могут быть членами местной террористической организации «Джемаа Аншарут Даула» (JAD), которая связана с группировкой «Исламское государство» *. Предположительно, они планировали теракт в городе Сурабая после недавних скоординированных взрывов в Индонезии.

Правоохранительные органы не стали раскрывать подробности готовившихся операций.

"Мы не будем раскрывать цели подозреваемых, чтобы не распространять панику", — заявил представитель полиции.

Ранее в индонезийских городах Сурабая и Сидоарджо произошла серия взрывов. В воскресенье в результате тройного теракта в церквях города Сурабая погибли 11 человек. Не менее семи погибли в понедельник в результате взрыва у полицейского участка. По данным властей, атаки совершались семьями, которые были связаны с террористической организацией «Джемаа Аншарут Даула» (JAD).