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Полиция Индонезии задержала 13 подозреваемых в организации недавних терактов
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Полиция Индонезии задержала 13 подозреваемых в организации недавних терактов 

ТАСС 13 минут назад
ТАСС, 15 мая. Правоохранительные органы Индонезии задержали 13 человек, подозреваемых в подготовке и организации терактов в провинции Восточная Ява. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель управления по связям с общественностью полиции этой провинции полковник Франс Барунг, передает новостной портал Detik.
По его словам, «операции по задержанию прошли в трех городах, в том числе в административном центре Сурабая». В настоящее время следователи устанавливают причастность задержанных к серии терактов, унесших жизни не менее 25 человек, при этом ранения получили более 50.
В городе Сурабая, который является вторым по величине после Джакарты мегаполисом Индонезии, в воскресенье утром прогремели несколько взрывов у христианских церквей. На следующий день семья террористов-смертников, среди которых был и восьмилетний ребенок, привели в действие взрывное устройство около здания управления полиции провинции.
Руководитель национальной полиции Тито Карнавиан заявил, что за организацией терактов стоит местная группировка «Джамаа аншарут даулах», члены которой присягнули на верность экстремистам "Исламского государства" (запрещена в РФ — прим. ТАСС)".
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