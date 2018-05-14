Ещё
Около ста тысяч рублей заплатила бабушка из Нягани мошенникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков: дедлайн Медведева приближается
Песков: дедлайн Медведева приближается

Около ста тысяч рублей заплатила бабушка из Нягани мошенникам 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В полицию Нягани обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве в её адрес.
Пенсионерка рассказала, что по телефону с ней связался мужчина, который представился работником пенсионного фонда. Он сообщил приятную для женщины новость о единовременной выплате, которая положена ей по закону к пенсии в размере 17 тысяч рублей. Но для того, чтобы получить обещанную выплату, жительница Нягани должна активировать кредитную карту и со счёта этой карты сделать перевод средств, равный единовременной выплате.
Женщина всё сделала по инструкции и перевела денежные средства, но собеседник по телефону сообщил, что операция не прошла. После этого она повторила действие ещё пять раз. Позже пострадавшая осознала, что добровольно перевела на счёт неизвестным 92 000 рублей.
На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
АиФ Югра: последние новости
В Югре пенсионерка отдала полмиллиона мошенникам Вартовчанка прописала в своей двушке 37 мигрантов из стран СНГ В Пыть-Яхе суд оштрафовал руководителя фирмы за задержку зарплаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»117
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ288
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева336
Кудрин согласился на важный пост170
Украина наказала Сурганову10
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение