Около ста тысяч рублей заплатила бабушка из Нягани мошенникам

В полицию Нягани обратилась пожилая женщина с заявлением о мошенничестве в её адрес.

Пенсионерка рассказала, что по телефону с ней связался мужчина, который представился работником пенсионного фонда. Он сообщил приятную для женщины новость о единовременной выплате, которая положена ей по закону к пенсии в размере 17 тысяч рублей. Но для того, чтобы получить обещанную выплату, жительница Нягани должна активировать кредитную карту и со счёта этой карты сделать перевод средств, равный единовременной выплате.

Женщина всё сделала по инструкции и перевела денежные средства, но собеседник по телефону сообщил, что операция не прошла. После этого она повторила действие ещё пять раз. Позже пострадавшая осознала, что добровольно перевела на счёт неизвестным 92 000 рублей.

На данный момент по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».