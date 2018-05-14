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Жителя Башкирии осудили за взятку начальнику районного отдела УФССП
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Жителя Башкирии осудили за взятку начальнику районного отдела УФССП 

АиФ-Уфа 30 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
Суд вынес приговор 38-летнему жителю Кармаскалиснкого района за дачу взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
В ноябре 2017 года мужчина передал начальнику Архангельского районного отдела службы судебных приставов взятку в 10 тысяч рублей. Деньги он вложил в свой паспорт и положил на стол сотрудника УФССП.
Злоумышленник хотел добиться, чтобы ему «простили» долг по кредиту в 284 тысячи рублей и сняли с ареста банковский счёт.
Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей.
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