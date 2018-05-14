В Качканаре матерый рецидивист заколол товарища с двух рук и поджег его квартиру 

На Среднем Урале многократно судимый 47-летний местный житель с двух рук заколол своего товарища, а затем сжег его дом. По данным областного Следственного комитета, инцидент произошел поздно вечером после небольшой алкогольной посиделки. С погибшим подозреваемый познакомился за несколько дней до трагического случая. Во время опустошения очередной бутылки хозяин квартиры и его гость сильно повздорили. Драку предотвратил третий мужчина. Он дождался, пока спорящие успокоятся, а затем ушел домой. Оставшись вдвоем, мужчины повздорили вновь. Разозлившись, гость вооружился бытовым ножом и отверткой, а затем исколол оппонента в лицо и шею. От полученных травм 44-летний качканарец скончался на месте. Чтобы скрыть убийство, матерый рецидивист поджег квартиру, а затем сбежал. Чтобы потушить пожар, на место выезжали сотрудники МЧС. Полицейские установили личность виновного в течение нескольких часов. Мужчина был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК: «Убийство» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога». В ближайшее время дело рассмотрит суд.