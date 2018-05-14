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В Башкирии арестовали директора фирмы, задолжавшего работникам 900 тысяч рублей
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В Башкирии арестовали директора фирмы, задолжавшего работникам 900 тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Следователи задержали 51-летнюю предпринимательницу, которую обвиняют сразу по двум уголовным статьям. Женщине грозит наказание за невыплату заработной платы и мошенничество.
По версии следователей, с 2014 по 2015 год руководитель строительной организации не заплатила своему заместителю и еще двум сотрудникам положенную зарплату. Долг перед работниками составил около 900 тысяч рублей. При этом оборот фирмы превышал 42 миллиона рублей. Кроме того, предприимчивая дама умудрилась перепродать квартиру в Иглино, которая уже была куплена по договору долевого участия. На сделке женщина выручила 450 тысяч рублей. Также оперативники расследуют два факта подделки директором судебных решений.
— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
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