В Башкирии арестовали директора фирмы, задолжавшего работникам 900 тысяч рублей

Следователи задержали 51-летнюю предпринимательницу, которую обвиняют сразу по двум уголовным статьям. Женщине грозит наказание за невыплату заработной платы и мошенничество.

По версии следователей, с 2014 по 2015 год руководитель строительной организации не заплатила своему заместителю и еще двум сотрудникам положенную зарплату. Долг перед работниками составил около 900 тысяч рублей. При этом оборот фирмы превышал 42 миллиона рублей. Кроме того, предприимчивая дама умудрилась перепродать квартиру в Иглино, которая уже была куплена по договору долевого участия. На сделке женщина выручила 450 тысяч рублей. Также оперативники расследуют два факта подделки директором судебных решений.

— Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления.