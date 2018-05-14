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Тело пенсионера три недели пролежало в квартире в Северном Тушино
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Тело пенсионера три недели пролежало в квартире в Северном Тушино 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожилой мужчина найден мертвым в квартире на северо-западе столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Днем 13 мая в полицию поступила информация о дурном запахе из квартиры на бульваре Яна Райниса, д. 16, корп. 2. «Сотрудники МЧС вскрыли входную дверь, закрытую изнутри на щеколду и цепочку. В квартире находилось тело 80-летнего мужчины, смерть которого наступила около трех недель назад. Следов насильственной смерти на трупе не обнаружили», — сказал собеседник агентства.
Тело доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
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