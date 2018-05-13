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Мужчину ударили ножом в центре Москвы
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Мужчину ударили ножом в центре Москвы 

РИАМО 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчину с колото-резаным ранением обнаружили очевидцы на улице Новослободская, его экстренно госпитализировали в больницу, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«В службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Новослободская, 48. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.
Позже полицейские задержали безработного 1993 года рождения, который во время ссоры с мужчиной нанес ему ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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