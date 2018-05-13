Мужчину ударили ножом в центре Москвы

«В службу «02» от граждан поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Новослободская, 48. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружен мужчина, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение», — сказал собеседник агентства.

Позже полицейские задержали безработного 1993 года рождения, который во время ссоры с мужчиной нанес ему ножевые ранения. По данному факту возбуждено уголовное дело.