На Ямале женщина полтора года получала пенсию за умершую мать. Суд её оправдал

После смерти матери в 2013 году жительница Пуровского района, зная пин-код ее карты, через банкоматы в поселке Уренгой и через сайт «Сбербанк Онлайн» с января 2014 года по июнь 2015-го переводила деньги со счета «Пенсионный плюс» на собственную банковскую карту.

Общий ущерб Пенсионному фонду превысил 320 тысяч рублей, он оценивается как крупный.

Оправдывая подсудимую, суд посчитал, что у нее не было умысла на хищение и она не знала, что пенсия продолжает поступать на карту материа.

Однако сегодня прокуратура добилась отмены оправдательного приговора. Появились доказательства, что истинное положение дел подсудимой было известно.

Суд апелляционной инстанции, с учетом мнения прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры округа, отменил оправдательный приговор, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

Судебное разбирательство дела находится на контроле прокуратуры автономного округа, сообщает пресс-служба ведомства