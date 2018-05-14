Ещё
На Ямале женщина полтора года получала пенсию за умершую мать. Суд её оправдал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Песков: дедлайн Медведева приближается
Песков: дедлайн Медведева приближается

На Ямале женщина полтора года получала пенсию за умершую мать. Суд её оправдал 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
После смерти матери в 2013 году жительница Пуровского района, зная пин-код ее карты, через банкоматы в поселке Уренгой и через сайт «Сбербанк Онлайн» с января 2014 года по июнь 2015-го переводила деньги со счета «Пенсионный плюс» на собственную банковскую карту.
Общий ущерб Пенсионному фонду превысил 320 тысяч рублей, он оценивается как крупный.
Оправдывая подсудимую, суд посчитал, что у нее не было умысла на хищение и она не знала, что пенсия продолжает поступать на карту материа.
Однако сегодня прокуратура добилась отмены оправдательного приговора. Появились доказательства, что истинное положение дел подсудимой было известно.
Суд апелляционной инстанции, с учетом мнения прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры округа, отменил оправдательный приговор, уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.
Судебное разбирательство дела находится на контроле прокуратуры автономного округа, сообщает пресс-служба ведомства
Красный Север: последние новости
На Ямале бывший сотрудник Ростехнадзора оштрафован на полмиллиона рублей за взятку Жительница Ямала нашла на улице банковскую карту с пин-кодом и начала ею пользоваться Прокуратура: ловцы Ноябрьска душили бродячих собак
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»117
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ288
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева336
Кудрин согласился на важный пост170
Украина наказала Сурганову10
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение