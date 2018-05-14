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Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух подростков на западе столицы
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Уголовное дело возбуждено по факту смерти двух подростков на западе столицы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По информации правоохранительных органов, парень и девушка были привязаны друг к другу.
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух подростков на западе Москвы.
По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлии Ивановой, вечером 13 мая около жилого дома по улице Истринская прохожие нашли тела двух несовершеннолетних, 2000 и 2001 годов рождения. По предварительной версии, молодые люди могли покончить с собой.
— По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 110 Уголовного кодекса (УК) РФ («Доведение до самоубийства»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершения данного поступка, — пояснила Юлия Иванова.
Ранее стало известно, что тела были найдены около дома 8, корпуса 1 по Истринской улице, отмечает агентство городских новостей «Москва». По информации правоохранительных органов, парень и девушка были привязаны друг к другу.
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