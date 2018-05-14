Суд в Киеве предоставил Савченко адвоката

Ранее адвокат Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником. Адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность. Надежда Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов.

"Суд считает возможным принять заявление об отказе от защитника Шадрина", — сказал следственный судья после того, как Савченко заявила, что отказывается от адвоката.

После этого судья объявил, что на заседание приехал адвокат из Центра бесплатной правовой помощи Юлия Ткач . При этом судья предоставил новому адвокату время для ознакомления с материалами ее дела и объявил перерыв до 10:00 15 мая.