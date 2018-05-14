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Суд в Киеве предоставил Савченко адвоката
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Суд в Киеве предоставил Савченко адвоката 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мая — РИА Украина. Шевченковский районный суд Киева предоставил депутату Верховной рады Украины Надежде Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, государственного адвоката, а также объявил до 15 мая перерыв в слушании ходатайства о продлении ареста.
Ранее адвокат Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником. Адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность. Надежда Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов.
"Суд считает возможным принять заявление об отказе от защитника Шадрина", — сказал следственный судья после того, как Савченко заявила, что отказывается от адвоката.
После этого судья объявил, что на заседание приехал адвокат из Центра бесплатной правовой помощи Юлия Ткач. При этом судья предоставил новому адвокату время для ознакомления с материалами ее дела и объявил перерыв до 10:00 15 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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