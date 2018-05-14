Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов

Ранее адвокат Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником. Адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность.

"Я не олигарх, и не стала им в парламенте. Я не хочу вгонять мою семью в долги из-за адвокатов", — сказала Савченко.

При этом она отметила, что если защитники будут заявлять, что ее сестра Вера Савченко вмешивается в их работу, она пожалуется на них в Совет адвокатов.

Следственный судья Павел Слободянюк сообщил, что Савченко будет предоставлен бесплатный государственный адвокат.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.