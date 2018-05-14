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Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов
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Савченко заявила, что у нее нет денег на адвокатов 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, заявила в понедельник на заседании суда, что отказалась от адвокатов из-за того, что у нее нет денег оплачивать их услуги.
Ранее адвокат Виктор Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты. Сестра Надежды Савченко Вера заявила, что депутат сама отказалась сотрудничать с защитником. Адвокат Олег Соловей сообщил РИА Новости, что адвокаты прекратили защищать Савченко, так как ее сестра вмешивается в их деятельность.
"Я не олигарх, и не стала им в парламенте. Я не хочу вгонять мою семью в долги из-за адвокатов", — сказала Савченко.
При этом она отметила, что если защитники будут заявлять, что ее сестра Вера Савченко вмешивается в их работу, она пожалуется на них в Совет адвокатов.
Следственный судья Павел Слободянюк сообщил, что Савченко будет предоставлен бесплатный государственный адвокат.
По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.
Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
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