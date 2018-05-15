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Иностранца обвинили в краже планшетов на 75 тыс. рублей у приморских студентов
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Иностранца обвинили в краже планшетов на 75 тыс. рублей у приморских студентов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока обвинила иностранца в хищении имущества у студентов. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
Следствие сообщило о двух преступлениях против иностранного гражданина, совершенных в ноябре 2017 года. Обвиняемый жил в общежитии одного из вузов Владивостока. Он дожидался ночи и похищал вещи из незапертых комнат соседей. Ущерб составил 75 тысяч рублей.
Сотрудники розыска нашли два украденных смартфона Apple IPhone 6s, планшет Apple IPad и планшет Lenovo TAB 2, и вернули имущество владельцам.
Дело направлено на рассмотрение во Фрунзенский районный суд Владивостока.
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