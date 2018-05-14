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В НСО молодой человек похитил из дома русскую печь
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В НСО молодой человек похитил из дома русскую печь 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Житель деревни в Новосибирской области украл из дома односельчанки русскую печь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. В деревне Тюменка Купинского района Новосибирской области женщина пришла домой и обнаружила, что от русской печи, которая была установлена в ее доме, практически ничего не осталось. Пенсионерка обратилась в полицию. Инцидент произошел 10 мая. В дежурную часть отдела МВД России по Купинскому району поступило сообщение о краже.
Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что из дома была похищена русская печь. Неизвестный попал в дом, сорвав с двери замок и разобрал печку, похитив чугунное печное оборудование — колосник и пять дверок. В итоге общий ущерб, который он нанес женщине, составил 3900 рублей. Оперативники нашли подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель. У него дома нашли похищенное имущество и изъяли его. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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